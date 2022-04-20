В Нижнем Тагиле к параду Победы готовят 77-летний танк Т-34

Хранится Т-34 в музее бронетехники Уралвагонзавода и на улицы Нижнего Тагила выезжает раз в год — 9 мая. Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

В Нижнем Тагиле запустили двигатель 77-летнего танка-легенды Т-34 для праздничного шествия, посвящённого Дню Победы. Ровесник этой самой Победы был произведён на Уралвагонзаводе через несколько месяцев после подписания фашистской Германией акта о безоговорочной капитуляции.

Несмотря на преклонный возраст, машина в хорошем состоянии: может развить скорость до 55 км/ч и выполнить виражи. Больше половины узлов и агрегатов танка — "родные". Хранится Т-34 в музее бронетехники Уралвагонзавода и на улицы Нижнего Тагила выезжает раз в год — 9 мая. Заведённый после длительного хранения танк своим ходом отправился в сборочный цех, где механики проверили основные узлы и механизмы, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод". Специалисты говорят, что процедура очень похожа на плановую диагностику обычного гражданского автомобиля.

По словам водителя-испытателя сборочного цеха Уралвагонзавода Павла Семёнова, танк почти готов к выходу на парад, осталось только отрегулировать обороты холостого хода и подтянуть тормозную ленту.

"Тридцатьчетверки" уже давно не выпускаются, и поэтому для ремонта такой техники мало одних знаний и опыта. Нужна ещё смекалка, без этого никуда. Если нужны запчасти — наши специалисты могут сделать деталь по историческим чертежам. Высокая проходимость и манёвренность, огневая мощь и защищённость, простота конструкции и ремонтопригодность — это всё в свое время сделало машину уникальной. Именно по этим причинам танк Т-34-85 был признан лучшим танком Второй мировой войны. Последний Т-34 впервые сошёл с конвейера Уралвагонзавода в феврале 1946 года", — сказал водитель-испытатель.

Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

Т-34 традиционно будет возглавлять праздничную механизированную колонну в Нижнем Тагиле. Всего в парадном строю будет 20 единиц военной техники, включая Т-14 "Армата". После парада пройдет шествие «Бессмертного полка», во время которого впервые сводный хор из 77 учащихся детских школ искусств исполнит песню «Летят журавли».

Как ранее сообщала "Областная газета", в 2022 году празднование Дня Победы пройдёт в Нижнем Тагиле в допандемийном формате.