30 апреля в парках Екатеринбурга стартует обработка от клещей

В Екатеринбурге обработка от клещей будет проводиться на территориях общей площадью 632,75 га. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Екатеринбурга предупредили о старте акарицидной обработки в парках и скверах города. Начало работ запланировано на 30 апреля.

Об этом рассказал экс-директор Шарташского лесопарка, а ныне председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Артур Заганшин на своей странице "ВК". По его словам, работы продлятся до конца мая. Обработка от клещей будет проводиться на территориях общей площадью 632,75 га, это – парки, скверы, прибрежные зоны.

"На данный момент ещё проводятся мероприятия по очистке зелёных зон после зимы в рамках месячника чистоты. Жителям рекомендуется не посещать зелёные уголки во время их обработки", – добавил он.

Напомним, на территории Свердловской области уже зарегистрировано более 40 пострадавших от присасывания клещей. Это на 1137 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году в регионе запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га.

Фото: Роспотребнадзор

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