Темы дня

Общество
22 апреля 2022, 09:15

30 апреля в парках Екатеринбурга стартует обработка от клещей

обработка от клещей

В Екатеринбурге обработка от клещей будет проводиться на территориях общей площадью 632,75 га. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Екатеринбурга предупредили о старте акарицидной обработки в парках и скверах города. Начало работ запланировано на 30 апреля.

Об этом рассказал экс-директор Шарташского лесопарка, а ныне председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Артур Заганшин на своей странице "ВК". По его словам, работы продлятся до конца мая. Обработка от клещей будет проводиться на территориях общей площадью 632,75 га, это – парки, скверы, прибрежные зоны.

"На данный момент ещё проводятся мероприятия по очистке зелёных зон после зимы в рамках месячника чистоты. Жителям рекомендуется не посещать зелёные уголки во время их обработки", – добавил он.

Напомним, на территории Свердловской области уже зарегистрировано более 40 пострадавших от присасывания клещей. Это на 1137 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году в регионе запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га.

Фото: Роспотребнадзор

Читайте также:

Пик активности клещей в Свердловской области придётся на май и июнь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2022, 18:08 / Общество
В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса
23.04.2022, 18:07 / Спорт
"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России
23.04.2022, 17:45 / Спорт
В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"
23.04.2022, 17:04 / Общество
Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь
23.04.2022, 16:14 / Экономика
Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней