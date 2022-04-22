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22 апреля 2022, 10:03

Евгений Куйвашев поручил поддержать свердловские ярмарки

ярмарка

В прошлом году в свердловских муниципалитетах состоялось 3209 ярмарок. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил минАПК региона предпринять допмеры, стимулирующие оптовую и розничную торговлю сельхозтоварами. В том числе за счёт проведения ярмарок.

Ранее кабмин РФ утвердил план мероприятий по реализации концепции развития оптовых продовольственных рынков. Ожидается, что данная мера поможет увеличить поставки на отечественный рынок качественных и доступных продуктов, а сельхозпроизводители получат возможность сбывать продукцию напрямую потребителю.

"Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих. Ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться", – отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В этой связи считаю необходимым принять дополнительные меры, направленные на поддержку сельского хозяйства в регионе, стимулирование оптовой и розничной торговли. В том числе за счёт организации ярмарок выходного дня. Сейчас это особенно актуально и для уральских садоводов. Важно, чтобы на таких торговых площадках жители могли приобрести по доступным ценам сезонную продукцию, в том числе качественные семена и саженцы", — отметил глава региона.

Добавим, в прошлом году в свердловских муниципалитетах состоялось 3209 ярмарок. Это на 10% больше, чем в 2020 году, сообщили в областном департаменте информполитики.

Напомним, 23 и 24 апреля на главной площади Екатеринбурга состоится традиционная ярмарка. Посетителей ждут свежие и ароматные куличи и пасхи. Подробнее о мероприятии читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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