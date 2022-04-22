Екатеринбуржцы смогут увидеть "неуловимый" Меркурий 2 мая

Увидеть Меркурий можно 2 мая с 21:30 до 22:00. Фото: скриншот программы Stellarium, опубликованный Санакоевым

Жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе Меркурий. Появление редкого гостя ожидается в ближайшее время.

"При поиске этой планеты на небе стоит обращать внимание не столь на цифру максимальной элонгации, удаления планеты от Солнца, сколь на её видимый блеск и темноту вечернего неба. Как раз по этим параметрам ближайшие дни будут складываться благоприятные условия. Блеск планеты будет около 0,6–1 звёздной величины, а горизонт неба ещё погружается в заметную тень Земли", — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По его данным, 2 мая к планете присоединится тонкий серп Луны. Увидеть и сделать снимки Меркурия по соседству с Луной и рассеянным звёздным скоплением Плеяды можно будет в период с 21:30 до 22:00. Для этого лучше выехать за город. Если же вы будете в городе, то специалист рекомендует "вооружиться минимальными оптическими инструментами".

Линия движения планеты Меркурий среди звёзд с указанием даты и видимого блеска. Фото: скриншот программы Stellarium, опубликованный Санакоевым