Темы дня

Общество
22 апреля 2022, 11:27

Екатеринбуржцы смогут увидеть "неуловимый" Меркурий 2 мая

Меркурий

Увидеть Меркурий можно 2 мая с 21:30 до 22:00. Фото: скриншот программы Stellarium, опубликованный Санакоевым

Жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе Меркурий. Появление редкого гостя ожидается в ближайшее время.

"При поиске этой планеты на небе стоит обращать внимание не столь на цифру максимальной элонгации, удаления планеты от Солнца, сколь на её видимый блеск и темноту вечернего неба. Как раз по этим параметрам ближайшие дни будут складываться благоприятные условия. Блеск планеты будет около 0,6–1 звёздной величины, а горизонт неба ещё погружается в заметную тень Земли", — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По его данным, 2 мая к планете присоединится тонкий серп Луны. Увидеть и сделать снимки Меркурия по соседству с Луной и рассеянным звёздным скоплением Плеяды можно будет в период с 21:30 до 22:00. Для этого лучше выехать за город. Если же вы будете в городе, то специалист рекомендует "вооружиться минимальными оптическими инструментами".

Линия движения планеты Меркурий среди звёзд с указанием даты и видимого блеска. Фото: скриншот программы Stellarium, опубликованный Санакоевым

Кстати, астрономы называют Меркурий неуловимым, так как первая планета от Солнца почти всегда скрывается в его лучах. Для успешных наблюдений счастливчикам понадобится бинокль, открытый горизонт и ясное сумеречное небо. Меркурий движется по небу быстрее других и обращается вокруг Солнца всего за 88 дней. Именно поэтому планету назвали в честь быстрого, крылатого древнеримского бога торговли.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2022, 18:08 / Общество
В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса
23.04.2022, 18:07 / Спорт
"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России
23.04.2022, 17:45 / Спорт
В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"
23.04.2022, 17:04 / Общество
Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь
23.04.2022, 16:14 / Экономика
Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней