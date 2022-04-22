Для многодетных семей из Свердловской области обнулили транспортный налог

По данным на конец 2021 года на территории Свердловской области проживает 64,7 тыс. многодетных семей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области оба родителя, воспитывающие трёх и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты транспортного налога. Такая мера распространяется на автомобили мощностью до 200 лошадиных сил.

По данным департамента информполитики региона, инициатива главы Среднего Урала Евгения Куйвашева закреплена в госпрограмме "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года".

Ранее в области действовала норма, освобождавшая от уплаты транспортного налога одного из родителей, и распространялась она на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Напомним, ввести льготу губернатор предложил в январе этого года. "Многодетные семьи с большими автомобилями мы будем освобождать от транспортного налога. Мы понимаем, что многодетным семьям тяжело платить транспортный налог", – отмечал Евгений Куйвашев.

Добавим, по данным на конец 2021 года на территории Свердловской области проживает 64,7 тыс. многодетных семей, из них порядка 9 тысяч применяли ранее действующую льготу по транспортному налогу. По предварительным оценкам, новой преференцией воспользуются дополнительно не менее 2,8 тыс. семей.

Кстати, на Среднем Урале для многодетных семей также действуют другие меры поддержки, в том числе частичная компенсация расходов на коммунальные услуги, пособие на проезд в городском и пригородном общественном транспорте на каждого ребёнка-школьника, первоочередное предоставление детям мест в детсадах.