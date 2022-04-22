В майские праздники в Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

Ограничение в продаже алкоголя будут действовать четыре дня. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга ограничат розничную продажу алкогольной продукции в магазинах. Такая мера будет действовать 2, 6, 7 и 9 мая.

Продавать алкоголь запретят в местах проведения мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А именно:

2 мая с 8:00 до 13:00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

с 8:00 до 13:00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев; 6 мая с 10:30 до 15:00 – на улице Заводской (от Кирова до Татищева), на улице Кирова (от Заводской до Каменщиков);

с 10:30 до 15:00 – на улице Заводской (от Кирова до Татищева), на улице Кирова (от Заводской до Каменщиков); 7 мая с 8:00 до 13:00 – в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального, а также с 9:00 до 12:30 – на проспекте Академика Сахарова (от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина);

с 8:00 до 13:00 – в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального, а также с 9:00 до 12:30 – на проспекте Академика Сахарова (от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина); 9 мая: с 8:00 до 23:00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев; с 10:00 до 23:00 – в границах улиц – Красных борцов – Кировградской – Машиностроителей; с 20:30 до 23:00 – на проспекте Академика Сахарова (от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина); с 12:00 до 18:00 – в границах улиц Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Стачек.

Об этом говорится в постановлении, подписанном градоначальником Алексеем Орловым. В документе также указано, что на время проведения спортивных и культурных мероприятий планируется привлечь медработников, полицейских и пожарных. Они обеспечат безопасность населения.

Ниже публикуем полный перечень мероприятий:

Фото: документ

Фото: документ

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