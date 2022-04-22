Темы дня

Общество
22 апреля 2022, 14:24

В майские праздники в Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

алкогольная продукция

Ограничение в продаже алкоголя будут действовать четыре дня. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга ограничат розничную продажу алкогольной продукции в магазинах. Такая мера будет действовать 2, 6, 7 и 9 мая.

Продавать алкоголь запретят в местах проведения мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А именно:

  • 2 мая с 8:00 до 13:00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;
  • 6 мая с 10:30 до 15:00 – на улице Заводской (от Кирова до Татищева), на улице Кирова (от Заводской до Каменщиков);
  • 7 мая с 8:00 до 13:00 – в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального, а также с 9:00 до 12:30 – на проспекте Академика Сахарова (от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина);
  • 9 мая: с 8:00 до 23:00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев; с 10:00 до 23:00 – в границах улиц – Красных борцов – Кировградской – Машиностроителей; с 20:30 до 23:00 – на проспекте Академика Сахарова (от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина); с 12:00 до 18:00 – в границах улиц Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Стачек.

Об этом говорится в постановлении, подписанном градоначальником Алексеем Орловым. В документе также указано, что на время проведения спортивных и культурных мероприятий планируется привлечь медработников, полицейских и пожарных. Они обеспечат безопасность населения.

Ниже публикуем полный перечень мероприятий:

Фото: документ
Фото: документ

Читайте также:

На Урале стартовала подготовка к акции "Бессмертный полк".

Опубликован график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2022, 18:08 / Общество
В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса
23.04.2022, 18:07 / Спорт
"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России
23.04.2022, 17:45 / Спорт
В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"
23.04.2022, 17:04 / Общество
Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь
23.04.2022, 16:14 / Экономика
Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней