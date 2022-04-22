Летний парк "Уралмаш" вышел в лидеры на онлайн-голосовании за проекты благоустройства

Второе место у Преображенского парка в Академическом – 3623 голоса. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области подвели промежуточные итоги онлайн-голосования за благоустройство общественных территорий, которое стартовало 15 апреля.

За прошедшую неделю за проекты благоустройства – 2023 на единой федеральной платформе 66.gorodsreda.ru проголосовали более 50 тысяч свердловчан.

Абсолютным лидером на сегодняшний день стала Верхняя Тура (552 голоса). Следом идут Михайловское муниципальное образование, города Асбест, Волчанск, Красноуральск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Камышлов, Ревда, Талица и Каменск-Уральский.

В Екатеринбурге жители выбирают из пяти площадок. На сегодняшний день в голосовании лидирует летний парк "Уралмаш" – 4031 голос. Второе место у Преображенского парка в Академическом – 3623 голоса. Далее идут сад им. Ф. Энгельса (1391 голос), парк по улице Блюхера (1026 голосов) и парк им. 50-летия ВЛКСМ (629 голосов).

Напомним, в списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов. Голосование продлится до 30 мая включительно.