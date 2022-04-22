Владимир Якушев поддержал введение военной подготовки в начальной школе

Предложение было озвучено руководителем Свердловской организации ДОСААФ Владимиром Мезенцевым. Фото: официальный сайт полпреда президента в УрФО

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал инициативу ввести военную подготовку для учащихся первых классов.

Предложение было озвучено руководителем Свердловской организации ДОСААФ Владимиром Мезенцевым на Совете по патриотическому воспитанию, в котором приняли участие представители Минобороны и войск национальной гвардии РФ, руководство Федерального агентства по делам молодёжи, заместители губернаторов регионов УрФО.

"Ничего плохого в этом не вижу. Сам когда в школе учился, проходил военную подготовку, нас не только учили маршировать, но и рассказывали, как воевали, чем вооружались. Давайте отнесёмся достаточно серьёзно к этому предложению, всё новое — хорошо забытое старое", — отметил Владимир Якушев.

Напомним, российские школы обеспечат государственной символикой и внедрят практику еженедельного поднятия флага в рамках патриотического воспитания учеников.