В Свердловской области с 23 апреля по 1 мая пройдёт Фестиваль Дарения #МЫВМЕСТЕ

В рамках мероприятия будут организованы мобильные точки здоровья, бесплатные юридические консультации, мастер-классы, ярмарки и концерты. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область присоединилась к проведению Фестивалей Дарения #МЫВМЕСТЕ, которые проходят по всей России. В рамках мероприятия будут организованы мобильные точки здоровья, бесплатные юридические консультации, мастер-классы, ярмарки и концерты.

Ранее идею поддержал президент России Владимир Путин.

"Мы часто говорим про нашу страну, про Россию, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Я имею в виду волонтёров в самом широком смысле этого слова. Волонтёрское движение не так уж и давно начало у нас развиваться, но приобрело огромные масштабы. Волонтёры действуют по зову сердца, искренне, бескорыстно", — заявил глава государства.

На специальных ярмарках с выставочными стендами будут проходить презентации программ поддержки и социальных проектов, там можно будет обменяться товарами и услугами с представителями НКО и бизнеса. Также в рамках фестиваля пройдут концерты, спектакли, квесты, интерактивные шоу и конкурсы.

В Ельцин Центре в Екатеринбурге 25 апреля состоится фестиваль "Точка кипения", будет организована площадка обмена идеями "Лига будущего". Получить бесплатную юридическую помощь можно будет с 14:00 до 16:00 25 и 26 апреля в адвокатском бюро "Бельянский и партнёры" по адресу ул. Мамина-Сибиряка, д. 52, офис 209. Кроме того, 1 мая на стадионе "Екатеринбург Арена" в 17:00 пройдёт концерт "Za Россию". Там же организуют ярмарки и мастер-классы.

Мероприятия фестиваля состоятся в Арамиле, Берёзовском и Каменске-Уральском — ознакомиться с подробной информацией можно на этом сайте.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в региональной Общественной палате прошёл круглый стол, на котором и было объявлено о проведении Фестиваля Дарения и запуске электронного сервиса сервиса "Добро.Взаимно".

"Добрые дела у каждого человека в душе с детства. Первые опросы показали, что мы готовы дарить какие-то вещи, делиться своими знаниями, своим опытом, предоставлять услуги. И в этом есть огромная потребность. Дарить добро — это самая главная человеческая задача", — заявил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.