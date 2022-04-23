В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле состоится музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию"

Вход бесплатный. Фото: сайт мероприятия

В двух городах Свердловской области пройдёт музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию". В рамках мероприятия выступят известные музыканты.

1 мая в 17:00 концерт начнётся на "Екатеринбург Арене". Посетители смогут услышать Александра Ф. Скляра и "ВА-БАНКЪ", а также рок-группу "7Б".

В Нижнем Тагиле мероприятие стартует в 17:00 3 мая. На площади между зданиями мэрии города и Нижнетагильского драматического театра выступят Сергей Бобунец, рок-группа "7Б" и местные музыканты "Формат звука". Вход, как и в Екатеринбурге, свободный.

"На вечернем трёхчасовом концерте "ZaРоссию" жители города смогут отдохнуть и зарядиться яркими впечатлениями", — заверяют в пресс-службе администрации муниципалитета.

Добавим, всего программа марафона включает четыре музыкальных маршрута по разным федеральным округам. Два рок-маршрута охватят 14 городов и два поп-маршрута объединят 16 городов. В Нижнем Тагиле этот марафон финиширует.