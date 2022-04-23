Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта

Одежда и обувь допускаются к параллельному импорту полностью. Фото: Полина Зиновьева

Министерство промышленности и торговли РФ составило перечень товаров, которые можно ввозить в Россию с помощью параллельного импорта. Всего в список вошло около 200 брендов.

По данным документа, с которым ознакомились "Известия", предлагается продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров. Речь в том числе идёт об автомобилях, компьютерах, телефонах, текстиле, кожаных изделиях, одежде и парфюмерии.

Отмечается, что в некоторых отраслях допущены к параллельному импорту все товары в категории (это касается одежды и обуви), а в других — только некоторые бренды. Под запретом остались мебель и ювелирные украшения.

В Минпромторге подтвердили подлинность документа, сообщает ТАСС. Известно, что приказ подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Далее документ должен быть зарегистрирован в Минюсте.

Добавим, ранее "Областная газета" писала, что екатеринбурженка подарила президенту России Владимиру Путину куртку собственного производства. В свою очередь глава государства пообещал поддержку отечественным дизайнерам и заявил, что импортозамещение в этой сфере будет успешным.

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