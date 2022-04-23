Обработка от клещей в парках Екатеринбурга стартовала на несколько дней раньше

На время процедуры парки закрываются. Фото: Галина Соловьёва

В парках и скверах Екатеринбурга на несколько дней раньше назначенного срока началась акарицидная обработка. Изначально старт работ был запланирован на 30 апреля.

Однако благодаря хорошей погоде обработку от клещей решили провести уже сейчас. Одними из первых площадок стали дендрарии, расположенные на улицах 8 Марта и Первомайской. Примерно через месяц специалисты проведут там проверку на наличие членистоногих и при необходимости повторяют процедуру.

"Парки находятся в центре города, но это не является гарантией защиты от клещей. Поэтому в течение нескольких лет ежегодно проводится акарицидная обработка территории", – рассказала директор МБУ "Дендрологический парк-выставка" Светлана Раскостова.

По словам специалиста, в этом году используется препарат "Циперметрин" отечественного производства. Одной обработки хватает на весь сезон.

Чтобы обезопасить людей от действия концентрированных химических препаратов, на время процедуры парки закрывают. Выставляют информационные аншлаги, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, на территории Свердловской области уже зарегистрировано более 40 пострадавших от присасывания клещей. Это на 1137 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году в регионе запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га.

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