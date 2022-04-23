В Екатеринбурге день рождения Ленина отметили автопробегом

В автопробеге участвовали машины и мотоциклы. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге состоялся автопробег и митинг. Таким образом свердловские коммунисты отметили 152-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина (вождь революции родился 22 апреля).

Известно, что с 11:00 до 12:00 на улице Щербакова состоялся сбор участников автопробега. Позже машины проследовали до площади 1905 года.

Фото: Павел Ворожцов

В 13:30 возле памятника В. И. Ленину, напротив горадминистрации, состоялся праздничный митинг с возложением цветов.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Как рассказали в пресс-службе свердловского отделения КПРФ, в преддверии годовщины со дня рождения Ленина жители региона вышли на улицы своих городов для очистки территории вокруг памятников великому вождю. Навели порядок после затяжной уральской зимы в том числе коммунисты Режа, Асбеста, Пышмы, Алапаевска, Ревды.

Фото: Павел Ворожцов

Отмечается, что накануне по всей Свердловской области возлагали цветы к памятникам Ленину. А сегодня праздничные мероприятия прошли в столице Урала.