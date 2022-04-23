В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса

Уже в среду будет по летнему тепло. Фото: Алексей Кунилов

На следующей неделе жителей Екатеринбурга ждёт существенное потепление. 27 апреля воздух прогреется до +21 градуса.

Такие показатели указаны на сайте Гисметео. По прогнозу, завтра столбики термометров покажут +13 ºС (максимальное значение в течение дня), в последующие два дня — +10 и +12 ºС соответственно. А уже в среду и четверг ожидается +21 ºС. Однако в пятницу снова станет прохладнее — +15 ºС.

Стоит отметить, что данные незначительно расходятся с теми, которые появились на сайте Уральского гидрометцентра. Традиционно там указан прогноз лишь на ближайшие три дня. Так, 24 апреля екатеринбуржцам обещают +14...+16 ºС, 25 числа — +13...+15 ºС, а 26 числа — +16...+18 ºС.

Учитывая, что синоптики гидрометцентра в указанные дни прогнозируют температуру на несколько градусов выше, чем специалисты Гисметео, не исключено, что в середине недели в уральской столице будет почти летняя погода.

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