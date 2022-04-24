Православные верующие празднуют Пасху

Православная церковь 24 апреля отмечает праздник Пасхи — Светлое Христово Воскресение.
Утром в Екатеринбург впервые за три года Благодатный огонь доставили самолётом напрямую из Иерусалима. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что сегодня каждый сможет взять с собой частицу Святого света после общегородского крестного хода у Храма на Крови.
"Неустанно благодарю Фонд святой Екатерины за благодатные усилия по доставке святыни в Екатеринбург и за любовь к нашему городу и его жителям", — отметил митрополит.
Как ранее писала "Областная газета", сегодня после двухлетнего перерыва в Екатеринбурге пройдёт Пасхальный крестный ход - он начнётся в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Шествие традиционно пройдёт по Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Царской и завершится у Храма на Крови. Во главе шествия будет пронесён Благодатный огонь.
В связи с проведением мероприятия на период с 16:00 до 18:00 в городе для всех видов транспорта будут закрыты следующие участки:
- проспект Ленина (от улицы 8 Марта до Карла Либкнехта);
- улица Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 Марта);
- улица Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов);
- улица Толмачёва (от пр. Ленина до Первомайской);
- улица 8 Марта (от Куйбышева до пр. Ленина);
- улица Царская (от Первомайской до Николая Никонова).
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