Православные верующие празднуют Пасху

Сегодня ночью самолёт с Благодатным огнём прилетел в Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов.

Православная церковь 24 апреля отмечает праздник Пасхи — Светлое Христово Воскресение.

Утром в Екатеринбург впервые за три года Благодатный огонь доставили самолётом напрямую из Иерусалима. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что сегодня каждый сможет взять с собой частицу Святого света после общегородского крестного хода у Храма на Крови.

"Неустанно благодарю Фонд святой Екатерины за благодатные усилия по доставке святыни в Екатеринбург и за любовь к нашему городу и его жителям", — отметил митрополит.

Фото: Фонд святой Екатерины

Как ранее писала "Областная газета", сегодня после двухлетнего перерыва в Екатеринбурге пройдёт Пасхальный крестный ход - он начнётся в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Шествие традиционно пройдёт по Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Царской и завершится у Храма на Крови. Во главе шествия будет пронесён Благодатный огонь.

В связи с проведением мероприятия на период с 16:00 до 18:00 в городе для всех видов транспорта будут закрыты следующие участки:

проспект Ленина (от улицы 8 Марта до Карла Либкнехта);

улица Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 Марта);

улица Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов);

улица Толмачёва (от пр. Ленина до Первомайской);

улица 8 Марта (от Куйбышева до пр. Ленина);

улица Царская (от Первомайской до Николая Никонова).

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