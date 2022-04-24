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Общество
24 апреля 2022, 11:33

В Свердловской области заменят последние старые лифты в жилых домах

  Юлия Пастух
Лифт

В 2022 году в регионе заменят последние 111 лифтов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области завершается реализация губернаторской программы по ускоренной замене старых лифтов. В 2022 году в регионе заменят последние 111 лифтов, в том числе 63 — в Екатеринбурге. 

"Губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу — до февраля 2025 года заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет. Мы с опережением её выполним. Сейчас проводятся процедуры электронных аукционов по выбору подрядных организаций, которые займутся строительно-монтажными работами по замене лифтов", — рассказал генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Станислав Суханов.

Замена лифтового оборудования в домах Свердловской области по программе капитального ремонта проводится уже восьмой год. По словам Станислава Суханова, в 2016-2021 в жилфонде было заменено 2 812 лифтов. Благодаря этому условия проживания улучшили более 260 тысяч свердловчан. "Сегодня Свердловская область — один из немногих субъектов страны, где по решению губернатора на замену старых лифтов в домах, где открыт специальный счет, выделяются деньги из областного бюджета. Программа по ускоренной замене лифтов получила неофициальное название "программа Куйвашева". В дальнейшем она была применена в 35 российских регионах", — отметил глава фонда.

Областная газета Свердловской области

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