Роскосмос изобразит на корпусе ракеты-носителя украинскую бабушку со знаменем Победы

Изображение появится на одном из ближайших ракетных пусков. Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах госкорпорации изобразить на корпусе ракеты-носителя украинскую бабушку с красным знаменем в руках.

Изображение появится на одном из ближайших ракетных пусков, — рассказал глава госкорпорации в своём Telegram-канале.

Отметим, в начале апреля в сети Интернет появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом, приняв их за российских. Украинские военнослужащие, в свою очередь, передали бабушке пакет с продуктами, а советский флаг отобрали и начали топтать. В итоге пожилая женщина вернула продукты, сказав, что под этим флагом воевали её родители. После этой истории в российских городах начали появляться баннеры и муралы с изображением бабушки со знаменем Победы в руках.