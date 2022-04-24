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Общество
24 апреля 2022, 12:12

Роскосмос изобразит на корпусе ракеты-носителя украинскую бабушку со знаменем Победы

  Юлия Пастух
Украинская бабушка

Изображение появится на одном из ближайших ракетных пусков. Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах госкорпорации изобразить на корпусе ракеты-носителя украинскую бабушку с красным знаменем в руках. 

Изображение появится на одном из ближайших ракетных пусков, — рассказал глава госкорпорации в своём Telegram-канале. 

Отметим, в начале апреля в сети Интернет появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом, приняв их за российских. Украинские военнослужащие, в свою очередь, передали бабушке пакет с продуктами, а советский флаг отобрали и начали топтать. В итоге пожилая женщина вернула продукты, сказав, что под этим флагом воевали её родители. После этой истории в российских городах начали появляться баннеры и муралы с изображением бабушки со знаменем Победы в руках.

Областная газета Свердловской области

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