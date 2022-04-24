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24 апреля 2022, 17:39

В Екатеринбурге идёт Пасхальный крестный ход. Фоторепортаж

  Юлия Пастух
Крестный ход

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня после двухлетнего перерыва в Екатеринбурге проходит Пасхальный крестный ход — он стартовал в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Царской и завершится у Храма на Крови.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Общегородской крестный ход возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Во главе шествия проносят Благодатный огонь, который сегодня утром впервые за 3 года доставили самолётом напрямую из Иерусалима.

Фото: Павел Ворожцов

Кроме представителей духовенства, в шествии также принимают участие военные, суворовцы, казаки, добровольцы благотворительного фонда "Ника", скауты Братства православных следопытов, ученики воскресных школ епархии вместе с родителями и педагогами.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

По прибытию к Храму на Крови продолжится Пасхальная вечерня, и каждый желающий сможет взять себе частицу Благодатного огня.

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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