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Общество
24 апреля 2022, 16:09

РКН заблокировал шахматный сайт chess.com

  Юлия Пастух
Шахматы

Были заблокированы 2 страницы, что привело к недоступности всего ресурса в РФ. Фото: Галина Соловьёва

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к двум страницам мирового шахматного сайта chess.com, которые содержали информацию о ситуации на территории Украины.

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. В данный момент сайт в России недоступен, передаёт Интерфакс.

Напомним, на днях российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать мировой шахматный сайт chess.com, который принудительно заменял российский флаг в профилях всех наших шахматистов. Вместо него выставляли ссылку на оскорбительную пропагандистскую статью.

Областная газета Свердловской области

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