Евгений Куйвашев возглавил свердловскую делегацию на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Евгений Куйвашев примет участие в главной пленарной сессии выставки и проведёт ряд переговоров. Фото: областной департамент информполитики

В эти дни свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым работает на площадке выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Мероприятие проходит в Ташкенте.

По данным областного департамента информполитики, уральцы прибыли в Узбекистан для продвижения свердловской продукции, а также расширения партнёрских связей. В состав делегации входят представители 50 региональных предприятий, в том числе представляющих металлургию, машиностроение, химическую промышленность, энергетику, информационные технологии, строительство и логистику.

"Наш интерес к работе "на полях" выставки ИННОПРОМ здесь, в Ташкенте, понятен и закономерен. Во-первых, Свердловская область — родина Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, уже зарекомендовавшей себя как уникальная и эффективная коммуникационная площадка. Наш регион выступает партнёром выставки в Узбекистане. Кроме того, мы рассматриваем наше участие в "ИННОПРОМ. Центральная Азия" как возможность для выстраивания новых долгосрочных отношений с зарубежными коллегами", — отмечает губернатор.

Кстати, в последние несколько лет Узбекистан стабильно входит в десятку крупнейших торговых партнёров Свердловской области. В 2021 году оборот взаимной торговли вырос почти на 6% и превысил 360 млн долларов.

Ожидается, что Евгений Куйвашев примет участие в главной пленарной сессии выставки и проведёт ряд переговоров.

Российскую делегацию на выставке в Ташкенте возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.