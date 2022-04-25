Уралвагонзавод заработал на патентах миллионы

Всего концерн сейчас владеет правами более чем на 600 патентов. Фото: Галина Соловьёва

Промышленный концерн из Нижнего Тагила «Уралвагонзавод» заработал около 350 миллионов рублей на интеллектуальной собственности. Такую сумму удалось получить за последние два года на одних только патентах гражданского назначения.

Об этом рассказал в интервью для корпоративной газеты "Машиностроитель" Сергей Ананьев, глава управления по интеллектуальной собственности компании. Всего концерн сейчас владеет правами более чем на 600 патентов, речь идёт и об изобретениях, и о промышленных образцах, и о товарных знаках.

«Особую значимость интеллектуальная собственность приобретает, когда речь идёт о сфере военно-технического сотрудничества. Несмотря на текущую экономическую ситуацию, продолжаются экспортные отправки документации для организации лицензионного производства продукции военного назначения на территории иностранного заказчика», — цитирует издание заявление Сергея Ананьева.