В Екатеринбурге ко Дню Победы подготовили Вечные огни

Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжён в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. Фото: АО "Екатеринбурггаз"

В Екатеринбурге два Вечных огня — на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале — готовы к празднованию Дня Победы. Техобслуживание традиционно провели специалисты АО "Екатеринбурггаз".

Вечные огни очистили от грязи и мусора, а также освежили их внешний вид, сообщили в пресс-службе организации. Там также отметили, что плановое техническое обслуживание проводится ежемесячно.

Для сведения:

Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжён в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной войны.

На Широкореченском мемориале Вечный огонь был зажжён в 2015 году после реставрации комплекса.

Читайте также:

В День Победы в Екатеринбурге выступят Полина Гагарина и группа "Любэ".

На Урале стартовала подготовка к акции "Бессмертный полк".

Опубликован график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.