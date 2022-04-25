В Екатеринбурге ко Дню Победы подготовили Вечные огни

В Екатеринбурге два Вечных огня — на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале — готовы к празднованию Дня Победы. Техобслуживание традиционно провели специалисты АО "Екатеринбурггаз".
Вечные огни очистили от грязи и мусора, а также освежили их внешний вид, сообщили в пресс-службе организации. Там также отметили, что плановое техническое обслуживание проводится ежемесячно.
Для сведения:
Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжён в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной войны.
На Широкореченском мемориале Вечный огонь был зажжён в 2015 году после реставрации комплекса.
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