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Общество
25 апреля 2022, 15:22

Евгений Куйвашев презентовал стенд Свердловской области на ИННОПРОМе в Ташкенте

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев возглавил свердловскую делегацию на выставке. Фото: департамент информполитики региона

На выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" губернатор Евгений Куйвашев презентовал стенд Свердловской области главам официальных делегаций Узбекистана, России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Киргизии. 

"Для меня большая честь представить Свердловскую область — ведущий промышленный регион России. Основу нашего экспорта составляют металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, в том числе оборудование и услуги для нефтегазового и энергетического комплексов", — сказал Евгений Куйвашев, добавив, что регион во второй раз участвует в мероприятиях выставки в Ташкенте.

В этот раз в составе свердловской делегации более 50 предприятий региона, на стенде представлено 10 ведущих компаний. Вся делегация настроена на выстраивание долгосрочных партнёрских отношений с иностранными коллегами.

Ранее стало известно, что глава Среднего Урала возглавил свердловскую делегацию на выставке. Он примет участие в главной пленарной сессии выставки и проведёт ряд переговоров.

Областная газета Свердловской области

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