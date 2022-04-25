В центре Екатеринбурга состоится первая репетиция парада с участием техники

Горожанам необходимо заранее выбрать маршрут своего передвижения. Фото: Павел Ворожцов

Первая совместная тренировка парада Победы пешей и механизированной колонн пройдёт в центре Екатеринбурга. Репетиция начнётся сегодня вечером и продлится до утра. На это время будет ограничено движение транспорта.

С 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля движение ограничат на следующих улицах:

пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);

ул. Репина (от Ленина до Малышева);

ул. Татищева (от Репина до Мельникова);

ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

ул. Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта).

В таком же режиме пройдут тренировки с 29 на 30 апреля и с 5 на 6 мая. Проехать по данным участкам улиц также не получится с 05:00 до 12:00 7 мая. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

Кроме того, с 19:00 25 и 29 апреля, 5 мая, с 05:00 7 и 9 мая предусмотрены перекрытия улиц, через которые колонны Екатеринбургского гарнизона проследуют к месту проведения тренировок парада. Затруднения в движении у автолюбителей могут возникнуть на Окраинной, Палисадной, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московской, Посадской, Пальмиро Тольятти.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут появляться временные дорожные знаки. Водителей также предупреждают об изменении режима работы светофоров.

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