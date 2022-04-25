Свердловчанам рассказали о правилах проведения шествия "Бессмертный полк"

Участники акции пройдут до Дворца молодёжи, где в этом году пройдёт концерт, посвящённый Дню Победы. Фото: Владимир Мартьянов

Координатор акции "Бессмертный полк" в Свердловской области Валерий Басай рассказал о правилах проведения шествия, времени сбора и маршруте движения колонны. В Екатеринбурге 9 мая с 09:00 до 10:45 на перекрёстке Толмачёва — Ленина будет формироваться колонна желающих почтить память своих предков.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков отметил, что все документы, необходимые для ограничений движения транспорта и обеспечения безопасности, уже готовы.

Колонна начнёт шествие в 11:00. Участники акции пройдут до Дворца молодёжи, где в этом году пройдёт концерт, посвящённый Дню Победы. На шествие не рекомендуется брать с собой велосипеды, скутеры, самокаты, собак, стеклянные бутылки, колюще-режущие предметы, перцовые и газовые баллоны.

Основным партнёром "Бессмертного полка" по печати фотографий и изготовлению транспарантов является фотосалон Снято.ru. В этом и других фотосалонах рекомендованная цена на печать и изготовку транспаранта составляет 550 рублей.

Также Валерий Басай подчеркнул, что один из основных принципов акции — отсутствие какой-либо рекламы. Поэтому всевозможные опознавательные эмблемы или плакаты с названиями учреждений, общественных организаций или партий не приветствуются.

"Символ шествия, в первую очередь, — это портреты. Можно приносить знамёна, которые использовались с 1941 по 1945 годы, в том числе знаки военных подразделений, частей, соединений советской армии. Кроме того, можно использовать российский триколор. Все остальное запрещено. Мы даже против воздушных шаров, потому что со временем поняли, что большое количество отвлекающих элементов попросту мешает увидеть портреты ветеранов", — пояснил координатор акции в регионе на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году поучаствовать в акции планируют около 150 тыс. горожан.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 29 апреля подать заявку и добавить фотографию ветерана на сайт организатора.