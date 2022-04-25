Нотариус – он нужен всем

Фото: пресс-служба НПСО

Принято считать, что нотариат – довольно закрытая профессиональная среда, из-за чего вокруг нее сформировалось множество легенд и стереотипов. Кому-то при его упоминании сразу приходит на ум криминальная связь с «черными риелторами» и безжалостными рейдерами, другие вспоминают рассказы, как эту профессию передают по наследству, третьи – последние сводки об экономических преступлениях. При этом он, безусловно, входит в перечень тех общественных институтов, без которых нашу повседневную жизнь представить, конечно, возможно, но сложно. Едва ли не каждый из нас хоть раз обращался к нотариусу – и если даже не по вопросам наследства или заверения сделки купли-продажи какого-нибудь имущества или недвижимости, то хотя бы за тем, чтобы составить доверенность или удостоверить подпись под документом. В общем, без него – никуда.

Должность нотариуса официально появилась в 1866 году, еще в императорской России – Александр II особым указом выделил нотариат в отдельный правовой институт. С того момента профессия прошла через множество различных трансформаций и перипетий. И если в советское время это была государственная должность, востребованная во многих сферах гражданского оборота, буквально от детсадов до вытрезвителей, но при этом в чиновничьей иерархии стоявшая в одном большом ряду с себе равными, то в современной России она достаточно быстро мигрировала в частную практику и в итоге стала вполне престижной. Корреспонденты «ОГ» накануне официального праздника поговорили со знаковыми представителями нотариального сообщества Урала о секретах профессии, о переломных страницах ее истории и о вызовах нынешнего времени.

«Новые вызовы нас не обошли»

Президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина ПЕРЕВАЛОВА в интервью корреспонденту «ОГ» Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ объяснила, как «цифровая революция» сделала институт нотариата ближе к гражданам, рассказала, как он избавляется от наследия «лихих 90-х», и доказала, что нотариус – профессия уникальная и вечная.

«Нотариусы – это правовая независимость»

– Ирина Викторовна, 26 апреля – День нотариата в России. К датам принято подводить итоги и говорить о достижениях, но давайте – хотя бы частично – сломаем шаблон. Расскажите о себе. Вы юрист по образованию, защитили кандидатскую. Но в нотариат пришли после 10 лет работы в банковской сфере. Почему?

– Любому человеку свойственно стремление расти и развиваться, познавать новое. Банковское право меня интересовало. Помимо работы в юридической службе одного из крупных региональных банков я преподавала курс «Банковское право» в УрГЮУ. Это была хорошая школа для начала правоприменительной деятельности, научившая творчески мыслить и одновременно эффективно применять знания в практической деятельности. Но потом в какой-то момент нас присоединили к одному из федеральных банков…

– Хорошо знаком, так вышло, с «прелестями» такой вертикальной консолидации. Унификация, ужесточение контроля, минимум инициативы… Не каждый встроится.

– Тогда вы поймете. Почти не осталось места для творческой самостоятельности. Образцы правовых документов стали приходить сверху. Наверное, в этом нет ничего плохого. Но была внутренняя уверенность, что мой уровень знаний позволяет делать гораздо больше, чем просто исполнять распоряжения и следовать инструкциям. Появилась мысль о смене работы. Так пришла в нотариат. Выбор во многом был обусловлен тем, что нотариус – уникальная профессия, которая позволяет постоянно принимать независимые правовые решения. Мне это близко.

Навстречу вызовам

– Вы возглавили палату в конце минувшего года. Как изменилась ваша жизнь? В каких заботах проходят первые месяцы в новом статусе?

– 24 декабря на общем собрании членов Нотариальной палаты Свердловской области коллеги избрали меня президентом. Пока не могу сказать, что в моей жизни произошли кардинальные перемены, так как последние два года я активно участвовала в ее работе в должности вице-президента под руководством Владимира Владимировича Яркова. Сейчас он – почетный президент палаты. Забот, безусловно, добавилось. Все внимание в последние месяцы было направлено на выполнение палатой задач, возложенных на нее законодательством. Это защита интересов нотариусов, организация стажировок, проведение конкурсов на занятие вакантных должностей. Безусловный приоритет – поддержание высокого профессионального уровня нотариусов Свердловской области. Проводим образовательные мероприятия, разрабатываем методические материалы в помощь нотариусу.

– То есть исключительно рутинная плановая работа?

– Нет, конечно. Институт нотариусов интегрирован в общественную, политическую жизнь, и многое из того, что там происходит, нас так или иначе касается.

Нас не обошли стороной новые вызовы, связанные с известными событиями. Реагируем на них оперативно. Так, правлением палаты принято решение о предоставлении льгот беженцам ЛНР и ДНР. Организован чат взаимопомощи нотариусов для решения хозяйственных вопросов в условиях санкций.

– Какие услуги нотариусов сегодня наиболее востребованы – со стороны бизнеса, физических лиц?

– У физлиц на первом месте остается оформление наследственных прав. Подтверждать права наследников на имущество, оставшееся после наследодателя, могут только нотариусы. На втором месте свидетельствование подлинности подписи на различных документах. Продолжает расти число обращений по удостоверению тождественности бумажных и электронных документов. Бизнесу более всего интересны услуги в сфере осуществления корпоративных прав. Это свидетельствование подлинности подписи на заявлениях, подаваемых в ЕГРЮЛ, удостоверение фактов принятия решений органами юрлица, договоры купли-продажи, залога доли в ООО, учреждение доверительного управления наследственным имуществом и т. д.

«Цифра» неопасна

– Нотариальная палата Свердловской области высоко котируется в профессиональном сообществе, но жизнь меняется, и в последние годы особенно быстро. Наверняка думаете о том, что нужно перестроить, чтобы соответствовать новому времени?

– Да, несомненно. В новых условиях профессия нотариуса трансформируется, и палата обязана помочь коллегам получать новые навыки и знания. Важнейшие критерии качества любой услуги – быстрота и удобство. Этому способствуют новые электронные сервисы. Следовательно, каждый нотариус должен уметь их использовать. Для этого в 2022 году в палате создана комиссия по информационным технологиям.

– Как продвигается цифровизация и что она вам дает?

– Наши нотариусы успешно осваивают новые технологии и применяют их на практике. Например, как и коллеги из других регионов, они подключены к Единой информационной системе нотариата. Это огромное подспорье в работе. Система, в частности, содержит публичные реестры об отмененных доверенностях и открытых наследственных делах, об уведомлениях о залоге движимого имущества. Пополняется оперативно, самими нотариусами.

Все большую популярность набирает «нотариальная телепортация» – процедура, позволяющая переводить документ из бумажного вида в цифровой и обратно с сохранением его юридической силы. С 2021 года у граждан появилась возможность совершать некоторые нотариальные действия удаленно, без посещения нотариуса. Например, осмотр интернет-сайта с составлением протокола. Для большинства нотариальных документов введены QR-коды, позволяющие проверить их подлинность и исключить подделки.

– Это все здорово. Но высказываются опасения, что «цифра» может привести к вымыванию кадров из вашей профессии…

– Уверена, никакие новые технологии не смогут гарантировать достоверность первичного документа, на основе которого возникает право, установить истинную волю участников договора, убедиться в осознанности и добровольности их действий, выяснить истинные намерения. Вам никогда не узнать, у кого в руках на самом деле была цифровая подпись в момент подписания документа, или какая ситуация происходит по ту сторону экрана, не разговаривает ли с вами контрагент под дулом пистолета. Поэтому нотариат останется, так как этот институт способен обеспечить и юридическую безопасность цифровой среды. Хотя, несомненно, составляющие профессии будут меняться.

– Ранее вы говорили о планах более активно участвовать в публичных мероприятиях. Какие запросы хочет закрыть нотариальное сообщество с помощью медийных кампаний?

– В первую очередь это правовое просвещение населения. В законодательстве постоянно происходят изменения, направленные на комфортное и быстрое предоставление нотариальной помощи. Но поскольку нотариусу запрещено рекламировать свою деятельность, общество не знает обо всех возможностях.

Кроме того, ни для кого не секрет, что в Интернете много рекламы юридических услуг. Нередко декларируется, что они бесплатны, но по факту с людей в итоге выманивают деньги, в том числе за составление проектов различных документов – доверенностей, завещаний и т. д. При этом квалификация «консультантов» весьма сомнительна. В итоге по факту граждане нередко платят за неверный совет либо за ненужный или неправильно составленный документ. Мы хотим предотвратить такие ситуации.

«Нотариус априори рискует»

– Теперь, простите, к неприятным вопросам. Принято считать, что нотариусы – закрытая каста. У тех, кто помнит девяностые, да и нулевые, знаем, при упоминании профессии вообще возникают ассоциации с «черными риелторами», рейдерами…

– Каждый имеет право на свое мнение. Лично у меня таких ассоциаций не возникает. Возможно, из-за того, что в профессии встречала только порядочных людей. Проблема в том, что о коллегах, которые просто хорошо и честно работают, знают только их клиенты. За прошлый год по всей России нотариусами было совершено более сорока пяти с половиной миллионов действий. Много об этом известно?

Зато помню случай, когда на протяжении полугода СМИ транслировали негатив об одном-единственном нотариусе по поводу одной услуги.

Я с 2017 года являюсь членом правления Нотариальной палаты Свердловской области. И за эти пять лет не помню ни одного факта привлечения нотариусов Свердловской области к уголовной ответственности. Если говорить о стране в целом, то слышала из СМИ о единичных случаях. Но, к сожалению, зачастую именно по ним общество составляет мнение о профессии в целом. А о том, например, сколько граждан нотариусы, по сути, спасли, вовремя предотвратив сомнительные сделки, разъяснив последствия тех или иных действий, можно услышать не часто.

Есть еще один момент, можете отнести его к издержкам профессии. Нотариус в ходе исполнения профессиональных обязанностей априори рискует попасть в цепочку преступных действий. Совершая отдельное нотариальное действие, он не может знать, что ему предшествовало и что дальше происходит с нотариальным актом. Так, например, могут выстраиваться схемы по обналичиванию денежных средств, в которых используются даже решения судов.

– Изменить ситуацию пытаетесь?

– Конечно. Стараемся быть начеку. Находимся в постоянном взаимодействии с органами прокуратуры, Росфинмониторингом по выявлению новых схем мошенничества. Составляем перечни признаков сомнительности сделок. Разрабатываем предложения по внесению изменений в законодательство.

Что касается вопросов имиджа профессии нотариуса, то одной из главных своих задач как руководителя палаты считаю создание условий для повышения уровня доверия к ней в обществе. Мы с коллегами на телевидении и радио регулярно рассказываем о том, как устроено нотариальное сообщество, как стать нотариусом, какие нотариальные действия существуют, как формируются тарифы. Радует, что теперь к этому процессу все активнее подключаются печатные СМИ.

– А как вообще изменился институт нотариата по сравнению с «лихими девяностыми» и «крутыми нулевыми»? Насколько он стал прозрачнее, а люди и сами нотариусы – защищеннее?

– Электронные технологии опять же делают и нотариат прозрачнее, и людей защищеннее.

Например, ведение электронных реестров уже технически не позволяет нотариусам внести записи «задним» числом. Необходимость подгрузки сканов некоторых документов в Единую информационную систему нотариата (ЕИС) не позволяет изменить текст документа в последующем. Благодаря возможности получения информации нотариусом в электронном виде из самих государственных реестров исключаются случаи предъявления нотариусу подделки такой информации. Нанесение QR-кода на нотариальный акт снижает возможность подделки нотариального документа. Благодаря ЕИС нотариус всегда может перепроверить документ, выданный другим нотариусом. Такие примеры можно перечислять и дальше. Важно, что в этом направлении постоянно идет развитие. В этом году нотариусы начнут получать рассылку от органов ЗАГС о фактах смерти граждан, что позволит решить давно наболевший вопрос о своевременном информировании нотариусов о прекращении доверенностей в связи со смертью доверителя.

– В Свердловской области сейчас более двухсот зарегистрированных нотариусов. Этого достаточно?

– Количество должностей нотариусов регулируется законодательством и определяется органом государственной власти субъекта РФ. В границах городов федерального значения – один нотариус на 15 000 человек населения территории. В границах муниципальных районов из расчета один нотариус на 25 000–30 000 человек населения территории. Показателем достаточности или недостаточности числа нотариусов является наличие очередей в нотариальной конторе. Если очередей нет – значит нотариаты справляются со своими задачами.

– Правительство заявило о планах перевести государственные и муниципальные услуги в режим 24/7. Нотариусы готовы ускориться?

– Насколько мне известно, заявления касаются предоставления услуг в электронном виде, с использованием искусственного интеллекта. Если говорить о нотариате, то ускорение в некоторых вопросах может привести к негативным результатам. У нас сейчас составлен перечень действий, которые могут быть совершены нотариусом удаленно, – они, наверное, могут быть предоставлены в режиме 24/7. Что касается нотариальных действий, которые связаны с распоряжением имуществом, то вряд ли в данном случае требуется скорость и круглосуточность. Например, в отношении сделок с недвижимостью. Некоторые граждане покупают или продают недвижимость один-два раза в жизни и тратят при этом все свои сбережения, поэтому для них очень важны предварительные консультации, разъяснения правовых последствий сделки, анализ документов на недвижимость. Совершение таких сделок «в один клик» или в режиме 24/7 может повлечь лишь рост мошенничества на рынке.

Личное дело Трудовую деятельность Ирина Перевалова начала в должности секретаря судебного заседания в Кировском районном народном суде города Екатеринбурга. Окончила Свердловский юридический институт, специальность «Правоведение». Более десяти лет проработала в банковской сфере, пять из них – в должности начальника договорно-правового отдела юридического управления. Преподавала на кафедре предпринимательского права УрГЮА учебные дисциплины «Банковское право» и «Предпринимательское право» (2005–2013 гг.). В мае 2006 года назначена на должность нотариуса города Екатеринбурга. С 2017 года член правления, а с 2020-го по 2021 год – вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области. В декабре 2021 года избрана ее президентом. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Филиалы и представительства по законодательству Российской Федерации». Преподает на курсах повышения квалификации нотариусов, организуемых Уральским филиалом ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации». Участвует в публикации научных статей, книг, комментариев к законодательству.

«В частный нотариат уходили самые отчаянные»

Татьяна ЗАЙЦЕВА – знаковая фигура для нотариального сообщества постсоветской России: ее «Настольная книга нотариуса» стала «библией» для всех специалистов, начиная со студентов профильных факультетов и заканчивая собственниками контор. В переломные для России 90-е она наблюдала своими глазами за становлением свердловского нотариата, внесла в этот процесс значимый вклад. В 1994 году была назначена главным консультантом Нотариальной палаты региона, что стало поворотным пунктом в ее карьере. Корреспондент «ОГ» Мария ПОЛОУС поговорила с Татьяной Зайцевой в канун профессионального праздника.

– Татьяна Ильинична, вы наблюдали за тем, как работали государственные нотариусы в последние годы СССР и как впервые стала появляться частная нотариальная практика. Как это происходило?

– Поначалу в частный нотариат уходили только самые отчаянные, у кого просыпалась предпринимательская жилка. Например, за весь 1993 год на «вольные хлеба» подались только 15 человек, затем их число выросло в десять раз. Разница с государственными конторами была очень ощутимой! На госслужбе специалисты постоянно себе выбивали то детские садики, то жилье, то зарплату, а «частники» зарабатывали все сами. Если в госнотариате был один ксерокс на всех сотрудников, выделяли одну машинистку (для печатания) на пять нотариусов, то у «частников» появлялась своя оргтехника, технические работники.

– А в чем была разница между советской и постсоветской практикой? Какие нотариальные действия стали появляться, а какие – уходить в прошлое?

– В период СССР на первом месте были сделки с недвижимостью в частном секторе, на втором – оформление наследственных дел, на третьем – транспорт. С начала 1990-х, когда началась регистрация юридических лиц и приватизация, работы сильно прибавилось. Стало больше богатых людей, бывшие советские люди чаще покупали иномарки. Тогда требовались доверенности на право управления автотранспортом, в сегодняшней практике это уже неактуально.

Появились сделки с землей, заработала ипотека, которая также подлежала на тот момент обязательному нотариальному удостоверению. Хотя ипотека существовала уже в советское время, эта услуга не была востребована, так как в кооперативных квартирах было право на пай. В начале 1990-х, еще в период СССР, был принят закон о том, что квартира автоматически переходила в собственность пайщика без всякого оформления (в том числе и без нотариального), если паи полностью выплачены и владелец квартиры был членом кооператива. Позже требования поменялись, так что наши услуги потребовались в полную мощь.

С другой стороны, в советский период у государственных нотариусов был куда шире список, где они могли удостоверять исполнительную надпись (вид исполнительного документа, распоряжение нотариуса на обязательстве должника о принудительном взыскании суммы денег или какого-либо имущества. – Прим. «ОГ»): в вытрезвитель, в детские сады, библиотеки, ЖКХ и так далее.

В 1996 году были какие-то попытки возродить государственный нотариат. Но когда стало ясно, что регионам придется самим тратиться на зарплату, оргтехнику и помещения – от этой идей отказались.

– В вашей биографии было несколько крутых поворотов. В свое время вы занимали престижную должность судьи, но ушли в органы юстиции. Почему?

– Работа судьи очень тяжелая: сначала тратишь 8 часов на заседания, затем еще 8 – на подготовку решений по гражданским делам. А потом засыпаешь – и все это снится: истцы, ответчики, пострадавшие, потерпевшие. Получается, что работа занимает 24 часа в сутки, – такой график сказался бы на моем здоровье.

– Затем был Минюст. Его почему покинули?

– Это был 1993-й год, в тот момент государственных нотариусов в субъектах переводили с федерального финансирования на областное. Разослали письма об этом начальникам управлений. Но у нас, в Свердловской области, в итоге с федерального финансирования нотариусов сняли, а на областное не поставили! Мы жили без зарплаты, я сама, работая в минюсте, ходила с протянутой рукой во все инстанции, просила денег на получку коллегам!

Проблему вынесли на заседание Областного совета народных депутатов, но вопрос был снят. Вскоре я получила предложение: пойти работать в областной суд, либо в прокуратуру Свердловской области. Я уже почти определилась – и тут позвонила моя подруга, нотариус Елена Гонгало. Пригласила работать консультантом в нотариальную палату..

В итоге моя любимая работа осталась со мной: как и в минюсте, я проводила семинары для частных нотариусов, консультировала их. Меня окружали те же самые коллеги. Но изменились кабинет и материальное положение. Зарплату стала получать в три раза выше, чем в минюсте! Там каждый год меня ставили на учет как нуждающуюся в жилье, а потом из этой очереди вычеркивали, – это продолжалось много лет. А когда перешла в палату, нотариусы купили мне трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге.

– А как вы решили написать «Настольную книгу нотариуса»?

– У нас накопилось много материала, мы регулярно публиковали его в вестнике. В какой-то момент президент Нотариальной палаты Свердловской области (в период с 1996-го по 2021 год. – Прим. «ОГ») Владимир Владимирович Ярков предложил все собрать в одну книгу. Так появилась «Настольная книга нотариуса», и мое детище до сих пор остается предметом моей гордости. Когда она вышла, был настоящий информационный голод! Нотариусы в Москве скупали ее массово, Министерство иностранных дел России приобрело сразу 200 экземпляров: тогда сотрудники консульств за рубежом выполняли нотариальные функции, а руководствоваться было нечем. Сейчас эта книга обязательно есть на полке у каждого нотариуса в России. В 2010-е годы я переиздала много своих работ – на этот раз в соавторстве с депутатом Государственной думы РФ Павлом Владимировичем Крашенинниковым.

– Вы ведь не ограничились публикациями в России?

– Так и есть, в начале нулевых я участвовала в подготовке учебника по нотариальному праву Швейцарии и России, меня выбрали, так как я выпустила первый в постсоветский период учебник для российских нотариусов. Презентация состоялась в 2003 году, издание вышло на русском языке под двумя флагами.

– Какая еще практика была у вас на международном уровне?

– Я неоднократно проводила семинары для нотариусов в Казахстане, рассказывала им о том, как изменилось наследственное законодательство в республике. Мне даже предлагали написать еще одну «настольную книгу» – специально для Казахстана! Неоднократно проходила стажировки в разных странах – в Китае, в Великобритании, во Франции.

– Вы внесли свой вклад не только в развитие профессионального сообщества, но и в законодательство. Можно об этом подробнее?

– Я занималась обобщением практики по наследственному праву, на этой базе подготовила проект постановления Пленума Верховного суда РФ о судебной практике по делам о наследовании. К сожалению, итоговый документ затем сильно ухудшили, но он был принят Верховным судом. Также обобщала судебную практику по нотариальным действиям.

Подготавливала поправки в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации № 147-ФЗ». Речь идет о статье 8.1, поправка касалась практики распоряжения денежными средствами в случае смерти вкладчика.

На региональном уровне участвовала в подготовке проекта изменений в Основы законодательства РФ о нотариате Свердловской области, выступала на курсах повышения квалификации для судей в регионе.

Досье ЗАЙЦЕВА Татьяна Ильинична родилась 17 февраля 1956 г. в Свердловске. В 1981 году окончила судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института (ныне УрГЮУ). Советник юстиции второго класса. Работала судьей в Пермском крае, возглавляла отдел по контролю за деятельностью нотариата в Управлении юстиции по Свердловской области. В органах нотариата с 1986 года. В 1994 году назначена на должность главного консультанта Нотариальной палаты Свердловской области. Трудовой стаж работы в отрасли – 40 лет, в нотариате – 25 лет. Награждена многочисленными профессиональными наградами, в том числе наивысшей профессиональной категории – медалью Анатолия Тихенко, а также медалью «В память 200-летия Минюста России» (2002 г.), нагрудным знаком Федеральной нотариальной палаты «За заслуги перед нотариатом» (2006 г.) и т. д.

Справочно Нотариус (лат. notarius — писарь, секретарь) — лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы которых отличаются друг от друга в различных странах. На должность нотариуса назначается в установленном порядке гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой не менее года (пяти лет стажа по юридической специальности), сдавший квалификационный экзамен и имеющий лицензию на право осуществления нотариальной деятельности. Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит специальную присягу.

Нотариусы совершают следующие нотариальные действия: удостоверяют сделки,

выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов,

налагают и снимают запрещения отчуждения имущества,

свидетельствуют верность копий документов и выписок из них,

свидетельствуют подлинность подписи на документах,

свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой,

выдают свидетельства о праве на наследство,

принимают меры по охране наследственного имущества,

удостоверяют решения органов управления юридических лиц,

представляют документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и т. д.,

принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги,

удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

регистрируют уведомления о залоге движимого имущества и т. д. Источники: Википедия, Основы законодательства РФ о нотариате

Фото: Пресс-служба НПСО