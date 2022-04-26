В Думу внесут проект постановления об амнистии за административные нарушения ПДД

Речь идёт о правонарушениях, которые не представляют существенной общественной опасности. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму РФ проект постановления об амнистии за административные нарушения ПДД. Текст инициативы опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как говорится в пояснительной записке, размещённой в telegram-канале Ярослава Нилова, принятие проекта постановления позволит в условиях санкций оказать со стороны государства поддержку гражданам, нарушившим правила дорожного движения. А именно сохранить их денежные средства.

При этом в перечень административных правонарушений, попадающих под амнистию, предлагается внести только те, которые не представляют существенной общественной опасности. В их число не входит управление в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Проектом постановления предлагается прекратить административные наказания. Также рекомендуется прекратить начатые производства по исполнению административных наказаний до дня вступления в силу постановления об объявлении амнистии.