Евгений Куйвашев направил почти миллион рублей на поддержку лучших IT-проектов

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области стартовал приём заявок на получение губернаторской премии в сфере информационных технологий. Победители получат по 300 тысяч рублей.

Главная задача конкурса – продвижение IT-технологий, поиск талантливых учёных, руководителей и специалистов, предлагающих неординарные инновационные идеи и проекты, которые ускорят цифровую трансформацию региона.

В 2022 году экспертная комиссия выберет победителей в трёх номинациях: "За вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий", "За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедрённый в организациях Свердловской области", "За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области".

Премия губернатора в сфере информационных технологий учреждена в регионе в 2009 году. За это время премию вручили 12 раз, её лауреатами стали 33 проекта, а общая сумма выплат составила почти 10 миллионов рублей. В разные годы губернаторскую премию получали проекты электронного документооборота и анализа данных, информационные модели и программные комплексы, позволяющие анализировать спутниковые снимки для градостроительства и управления лесным комплексом региона, моделировать сложные процессы в металлургии, и другие.

Разработчики инновационных цифровых проектов, учёные и специалисты предприятий могут представить свои работы на конкурс до 1 сентября 2020 года. Подробная инструкция по подаче заявки размещена на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Свердловской области в подразделе "Конкурс на соискание премий Губернатора СО в сфере информационных технологий".