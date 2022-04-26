При пожаре в жилом доме Арамиля пострадали 3 человека

Фото: прокуратура Свердловской области

Сегодня утром в жилом доме в Арамиле произошёл мощный хлопок, после чего начался пожар. Три человека, среди которых трёхлетний ребёнок, были госпитализированы с ожогами.

Информация о ЧП поступила около 9:27 утра.

Как сообщили "Областной газете" в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошёл на площади 30 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали 10 человек, в том числе 3 ребёнка. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Фото: прокуратура Свердловской области

На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры. Инициирована проверка.

В настоящее время рассматриваются несколько версий ЧП: неосторожное обращение с газовым оборудованием и поджог. По информации официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент мог произойти по причине того, что ребёнок мог поджечь игрушки. Подобные "шалости" за ним ранее водились.

Точные причины произошедшего будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.