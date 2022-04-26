Темы дня

Общество
26 апреля 2022, 12:32

При пожаре в жилом доме Арамиля пострадали 3 человека

  Юлия Пастух
Пожар в жилом доме.

Фото: прокуратура Свердловской области

Сегодня утром в жилом доме в Арамиле произошёл мощный хлопок, после чего начался пожар. Три человека, среди которых трёхлетний ребёнок, были госпитализированы с ожогами.

Информация о ЧП поступила  около 9:27 утра. 

Как сообщили "Областной газете" в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошёл на площади 30 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали 10 человек, в том числе 3 ребёнка. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Фото: прокуратура Свердловской области

На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры. Инициирована проверка.

В настоящее время рассматриваются несколько версий ЧП: неосторожное обращение с газовым оборудованием и поджог. По информации официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент мог произойти по причине того, что ребёнок мог поджечь игрушки. Подобные "шалости" за ним ранее водились. 

Точные причины произошедшего будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2022, 14:42 / Общество
В Екатеринбурге появятся четыре особо охраняемых парка
26.04.2022, 14:17 / Общество
Свердловские медики спасли мужчину, перенёсшего клиническую смерть
26.04.2022, 14:11 / Общество
В Екатеринбурге прошёл митинг в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС
26.04.2022, 13:48 / Общество
В России на 184,3% выросло число госпитализированных с коронавирусом
26.04.2022, 13:43 / Общество
В Екатеринбурге в парке имени Маяковского установят "Американские горки"