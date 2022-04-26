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Общество
26 апреля 2022, 11:45

В центре Екатеринбурга прошёл митинг, посвящённый автопробегу "Zа мир без нацизма!"

митинг, посвящённый автопробегу "Zа мир без нацизма!"

Акция проходит под девизами "Za мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!" в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня на главной площади Екатеринбурга состоялся митинг, посвящённый автопробегу Федерации независимых профсоюзов России "Zа мир без нацизма!".

Известно, что автопробег стартовал ещё 12 апреля на центральной площади Владивостока. А этим утром несколько десятков человек автоколонны сделали остановку в центре уральской столицы. 1 мая участники автопробега посетят Москву, завершится акция 9 мая в Волгограде.

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге, в промежуточной точке автопробега, собрались более 200 машин и более 500 человек. Участниками митинга в Екатеринбурге стали представители профсоюзных организаций Свердловской области, волонтёры, ветераны боевых действий, локальный войн и конфликтов, ветераны труда.

Фото: Полина Зиновьёва

"Приветствую вас на уральской земле в сердце Свердловской области. Профсоюзы всегда демонстрировали мощь и опору нашего государства. И сегодня очень символично, что профсоюзы организовали от востока страны до ее запада такой автопробег с жизненными лозунгами: "Za мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!", – приветствовал участников вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Фото: Полина Зиновьева

В числе тех, кто дал старт сегодняшнему движению автоколонны – председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и Герой России, депутат Екатеринбургской гордумы Сергей Воронин.

Фото: Полина Зиновьева

"24 февраля президент нашей страны объявил решение о начале специальной военной операции. По факту была объявлена битва за мир без нацизма. И сегодня Федерация независимых профсоюзов – самая многочисленная организация нашей страны, и весь народ поддерживает это решение", – сказал Сергей Воронин.

Фото: Полина Зиновьева

В рамках мероприятия профактивисты преодолеют путь в 9 тысяч 985 километров.

Областная газета Свердловской области

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