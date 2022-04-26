Премьер-министр России дал поручения по объединению ПФР и ФСС

Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая подготовить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая подготовить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. Он объединит в себе функции Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, что ускорит предоставление соцвыплат гражданам.

Помимо этого будет прорабатываться вопрос введения единого тарифа страховых взносов, которые будут перечисляться в фонд единым платежом.

К 1 января 2023 года Минтруд должен будет обеспечить правовую, техническую и организационную готовность работы единого Фонда пенсионного и социального страхования. Как сообщается на сайте кабмина, при реорганизации структур все права граждан будут сохранены в полном объёме.

Объединение ПФР и ФСС будет проводиться в рамках создания в России социального казначейства, основой которого станет цифровая платформа, объединяющая все существующие информационные системы в социальной сфере. Это позволит государству централизованно управлять соцвыплатами, предоставлять их быстро, удобно и адресно.

Напомним, что в феврале 2021 года Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР. Новым главой Пенсионного фонда был назначен бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим. В то же время некоторые СМИ и telegram-каналы сообщали, что после 2022 года государство планирует объединить ПФР и ФСС в единую структуру.

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