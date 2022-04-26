ЦПКиО Екатеринбурга закроют для посещения 27 апреля

Одними из первых обработанных площадок в Екатеринбурге стали дендрарии, расположенные на улицах 8 Марта и Первомайской. Фото: Галина Соловьёва

Завтра в период с 9:00 до 15:00 жители Екатеринбурга не смогут прогуляться по парку имени Маяковского. Аттракционы и общепит будут закрыты весь день.

Это связано с обработкой от клещей центральной части парка. Как отметили в пресс-службе ЦПКиО, до субботы нельзя будет ходить по газонам. Также гражданам не рекомендовали гулять в парке с детьми и выгуливать собак.

Ранее "Областная газета" писала, что в парках Екатеринбурга уже начали проводить акарицидную обработку. Одними из первых площадок стали дендрарии, расположенные на улицах 8 Марта и Первомайской. Всего в 2022 году на Среднем Урале запланировано проведение обработок от клещей на территории 10 100 га.

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