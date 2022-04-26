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26 апреля 2022, 13:43

В Екатеринбурге в парке имени Маяковского установят "Американские горки"

аттракцион

Аттракцион привезли из Италии. Фото: Галина Соловьёва

В ЦПКиО Екатеринбурга появятся "Американские горки". Новый аттракцион планируют запустить к 9 мая.

Об этом сообщил директор парка имени Маяковского Павел Зубакин на сегодняшней пресс-конференции. Он отметил, что это семейный аттракцион, который прибыл из Вероны (Италия). Он уже готов к монтажу. Установят его на месте "Хвоста дракона", демонтированного в 2021 году.

Ещё один новый аттракцион – "Весёлая ферма" – работает в парке в тестовом режиме. Он заменил "Паровозик из Ромашково" и ориентирован на самых маленьких посетителей. Они смогут прокатиться на тракторах в необычных фермерских декорациях.

В ходе выступления Павел Зубакин также озвучил планы по развитию парка. В их числе:

  • демонтаж старой детской площадки и возведение новой. Работы планируется начать в ближайшее время и завершить до конца осени;
  • реконструкция входной группы с улицы Щорса. Монтажно-строительные работы стартуют в середине сезона;
  • продолжение устройства дорожно-тропиночной сети в лесной части парка.

Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков добавил, что "идея глобальной реконструкции парка к 300-летию Екатеринбурга реализована не будет". Тем не менее, подчеркнул он, реновация отдельных зон продолжается. В том числе сохранён процесс реконструкции летнего театра. Новая локация должна появиться к августу 2023 года.

Ранее в парке установили новое колесо обозрения, которое на 10 метров выше предыдущего.

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Областная газета Свердловской области

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