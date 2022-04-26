В Екатеринбурге прошёл митинг в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС

Олег Соломеин рассказал, что уральцы были одними из первых, кто отправился в Чернобыль для ликвидации последствий аварии. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жители Екатеринбурга почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. В торжественно-траурном мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова и председатель регионального отделения "Союз Чернобыль" Олег Соломеин.

Напомним, что происшествие на ЧАЭС, случившееся 36 лет назад, стало одной из тяжелейших техногенных катастроф в истории атомной энергетики, которая повлекла страшные последствия для окружающей среды и экономики. Радиоактивному загрязнению подверглось свыше 200 тыс. квадратных километров. Большая часть получившей ущерб местности находится на территории Украины, Белоруссии и России.

"Позвольте сказать слова скорби и благодарности за тот далёкий 1986 год. Когда я каждый год встречаюсь с вами здесь 26 апреля, я говорю о том, что мы должны отдать дань памяти героям тех событий, остановившим трагедию для мира, ставшим живым щитом на пути крупнейшей ядерной катастрофы XX века. Поклон всем ликвидаторам, всем родственникам, которые преждевременно потеряли своих близких", — передаёт слова Татьяны Мерзляковой департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь председатель регионального отделения "Союз Чернобыль" Олег Соломеин рассказал, что уральцы были одними из первых, кто отправился в Чернобыль для ликвидации последствий аварии. Они занимались очищением зданий в Припяти, в деревнях и сёлах Гомельской области. Всего в зону аварии отправились 1,2 тыс. уральцев.

"Ликвидаторы мыли стены, выкапывали весь дёрн до песчаного слоя, снимали заборы с частных домов — работали в самых "заражённых" участках. Многих сегодня уже нет с нами. Но их подвиг всегда с нами и является примером для тех, кто охраняет ядерные объекты", — отметил председатель реготделения "Союз Чернобыль".