В Свердловской области ожидается шквалистый ветер и грозы

Без особой необходимости не рекомендуется выходить на улицу. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, дождь, в отдельных районах грозы. Непогода обрушится на регион 27 апреля.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Также без особой необходимости не стоит выходить на улицу, проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах: учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Переждать ливень или грозу лучше на обочине с включёнными аварийными огнями. В случае стремительного пребывания воды необходимо покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.

Читайте также:

Свердловскую область ждут температурные качели.