Куда поедут Свердловчане в майские праздники?

МТСс помощью Big Data проанализировала самые популярные направления для путешествия на майские праздники у жителей Свердловской области за последние два года. И сделала прогноз на грядущие «большие выходные».

У свердловчан многолетним лидером по количеству поездок (15% всех путешествующих) является соседняя Челябинская область, немногим отстают от неё и другие, граничащие со Свердловской областью, регионы: Пермский край – 10%, Тюменская область – 9%, Башкирия и Курган – по 7%, ХМАО – 6% путешественников.

Наиболее привлекательными морскими курортами у уральских туристов в майские праздники в 2020-2021 гг были Сочи (11%), Новороссийск (10%) и Калининград (8%). Соперничать с ними могли только столицы – Москва – 10% и Санкт-Петербург – 7%.

Однако в 2022 году туристическая карта свердловчан может измениться. Из-за закрытия прямого авиасообщения с Калининградом и большинством городов юга России, популярность главного российского курорта Сочи может значительно вырасти. Прогнозируется также увеличение числа поездок в Москву и Санкт-Петербург, где сняты все коронавирусные ограничения, в полную силу заработали музеи, театры, исторические усадьбы и парки. Ожидается новый всплеск туристического интереса к Казани.

«Географические предпочтения путешественников анализировались по числу регистраций sim-карт свердловчан в сети МТС в различных регионах Российской Федерации на срок свыше 48 часов. За два предшествовавших 2022-му «пандемийных» года мы увидели не просто всплеск интереса наших абонентов к путешествиям по России, а настоящее рождение «туристических Мекк». Число наших земляков, отправляющихся в недолгие путешествия в Тюмень, Тобольск, Калининград и Сочи увеличилось в десятки раз. И на их фоне Челябинская область, долгие годы остававшаяся «дальней дачей» для свердловчан, значительно потеряла в процентном соотношении – с 21% в 2019 году до 15% в 2021-м. Хотя в числовом выражении поездок со Среднего Урала на Южный совершается примерно столько же» – поделился своими наблюдениями директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Big Data МТС для развития регионов

Big Data МТС используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности в 46 регионах России. В сентябре 2021 года компания запустила геоаналитическую систему для поддержки принятия управленческих решений на основе Big Data «МТС.Регион». Это первое в России «коробочное» решение, которое работает по модели подписки и дает возможность органам исполнительной власти принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках, а бизнесу – оценивать эффективность новых локаций для торговых точек и офисов