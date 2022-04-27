Свердловчанам рассказали, когда ждать пенсии в мае

Выплата за праздничный день 9 мая будет производиться, начиная с 6 мая. Фото: Алексей Кунилов

Стал известен график доставки пенсий и соцвыплат в мае в Свердловской области. Выплаты планируется осуществить с учётом особенностей в этом месяце выходных и праздничных дней.

По информации свердловского отделения Пенсионного фонда России, выплата мер соцподдержки через банки будет осуществлена досрочно – 29 апреля. А тем, кому денежные средства приносят на дом, в том числе и пенсионерам, по графику с 3 мая.

Выплата за праздничный день 9 мая будет производиться, начиная с 6 мая. Точную дату доставки можно уточнить в отделении почтовой связи. Единый телефон горячей линии Почты России 8 (800) 100-00-00.

Доставка пенсии гражданам, которые выбрали кредитную организацию, планируется 13 и 23 мая. Более подробную информацию можно получить в клиентской службе ПФР по месту жительства или по телефону 8 (800) 600-03-89.

Добавим, с 1 апреля на 8,6% были проиндексированы социальные пенсии. Данная мера затронула 4 млн человек. Ранее индексация была проведена для неработающих гражданских и военных пенсионеров.

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