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Общество
27 апреля 2022, 11:40

Водителям разрешат удалённо извещать страховщиков ОСАГО о ДТП

  Юлия Пастух
ДТП.

Также появится возможность заполнять европротокол с двух устройств. Фото: Павел Ворожцов

Россияне с 28 апреля смогут удалённо извещать страховщиков о ДТП по полисам ОСАГО. Об этом заявил вице-президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Теперь автовладельцам не придётся устанавливать никаких дополнительных приложений для оформления ДТП по европротоколу — будет достаточно приложения их страховой компании, передаёт ТАСС.

Сервис удалённой подачи извещения предоставляется через разработанный SDK-модуль. "SDK-модуль позволяет страховщику взять наше готовое решение. Главное доверять ему, так как за безопасность, некорректируемость, хранение фотографий отвечаем мы. Самое главное, что в случае ухода страховщика, в мобильном приложении которого это оформлялось, данные хранятся у нас, и все фотофиксации и данные по тому страховому случаю хранятся у нас", — пояснил Евгений Уфимцев.

Новая разработка, по информации автостраховщиковпозволит заполнять европротокол с двух устройств, тогда как ранее оформление электронного извещения должно было производиться с одного устройства обоими участниками ДТП.

Областная газета Свердловской области

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