В Екатеринбурге стартовала акция "Георгиевская ленточка". Фоторепортаж

Екатеринбург присоединился к международной акции "Георгиевская ленточка". В 12:00 символ памяти начали раздавать на площади Труда, возле памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
На акции вручения горожанам праздничного атрибута в преддверии Дня Победы побывал фотокорреспондент "Областной газеты".
Помимо раздачи георгиевских лент волонтёры рассказывают гражданам значение и правила использования этого символа.
Лучшее место для памятной ленты – на груди в районе сердца. Её прикрепляют поверх одежды, например, на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудный карман рубашки.
Получить ленточки екатеринбуржцы смогут ещё по двум адресам. Пункты выдачи открыты на проспекте Ленина, 24а и улице Горького, 35.
Акция проходит и в других муниципалитетах Свердловской области. Напомним, мероприятие "Георгиевская ленточка" проводится по всей России с 2005 года.