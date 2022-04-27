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27 апреля 2022, 13:40

В Екатеринбурге стартовала акция "Георгиевская ленточка". Фоторепортаж

"Георгиевская ленточка"

Лучшее место для памятной ленты – на груди в районе сердца. Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбург присоединился к международной акции "Георгиевская ленточка". В 12:00 символ памяти начали раздавать на площади Труда, возле памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

На акции вручения горожанам праздничного атрибута в преддверии Дня Победы побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Полина Зиновьева

Помимо раздачи георгиевских лент волонтёры рассказывают гражданам значение и правила использования этого символа.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Лучшее место для памятной ленты – на груди в районе сердца. Её прикрепляют поверх одежды, например, на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудный карман рубашки.

Фото: Полина Зиновьева

Получить ленточки екатеринбуржцы смогут ещё по двум адресам. Пункты выдачи открыты на проспекте Ленина, 24а и улице Горького, 35.

Фото: Полина Зиновьева

Акция проходит и в других муниципалитетах Свердловской области. Напомним, мероприятие "Георгиевская ленточка" проводится по всей России с 2005 года.

Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

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