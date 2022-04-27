В сельских школах России откроют агроклассы

Аграрные классы откроют в 2022 году в нескольких регионах. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году в школах нескольких регионов России по инициативе "Единой России" откроют специализированные аграрные классы. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

"В планах — создать агрокласс в каждой школе сельскохозяйственный регионов. Для начала же решили создать в каждом субъекте не менее одной полноценной агрошколы. Специализированные классы будут работать в формате дополнительного образования. В дальнейшем планируется встраивать аграрное образование в существующую учебную программу", — отметила Юлия Оглоблина.

Пилотные регионы будут выбирать из числа заинтересованных. Стоит отметить, инициаторы нововведения предлагают предприятиям сотрудничать с агроклассами.

В разработке дорожной карты будут участвовать депутаты Госдумы от "Единой России", представители Минпросвещения, Российского союза сельской молодежи, Ассоциации агрошкол России и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.