В Екатеринбурге прошёл совместный концерт ансамбля "Донбасс" и Уральского народного хора

Артистам из ДНР песня "Уральская рябинушка" знакома уже давно, так как она есть в их репертуаре. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2022 году ансамбль песни и танца "Донбасс" отмечает своё 85-летие. Совместное выступление с Уральским народным хором в Екатеринбурге прошло в рамках большого концертного тура.

Двухчасовая концертная программа включала песни и хореографические постановки, исполняемые ансамблями по очереди. В завершение выступления артисты вместе исполнили "Уральскую рябинушку". Худрук Уральского русского народного хора Николай Зайцев указал на важность совместного исполнения этой песни, объединяющей не только россиян, но иностранцев — "Уральская рябинушка" была переведена более чем на 30 языков.

"Очень радостно, что в год нематериального культурного наследия два легендарных коллектива встречаются в Екатеринбурге, в месте, где объединяются Европа и Азия, где одинаково успешны песни, которые звучат на русском, татарском, башкирском и других языках народов, населяющих Свердловскую область. Не случайно концерт называется "Дружба", — сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В свою очередь гендиректор ансамбля песни и танца "Донбасс" Ольга Горячева отметила, что артистам из ДНР песня "Уральская рябинушка" знакома уже давно, так как она есть в их репертуаре.

Гастроли ансамбля "Донбасс" стартовали 14 марта в Ростове-на-Дону, а завершится тур 9 мая в Красноярске, сообщает департамент информполитики Свердловской области.