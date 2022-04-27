Свердловские отделения Почты России изменят график работы в майские праздники

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытый офис можно на сайте pochta.ru. Фото: Владимир Мартьянов

В майские праздники почтовые отделения Свердловской области изменят график работы. 1 и 9 мая объявлены выходными для всех офисов. А 30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше.

3 мая отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья. 2 и с 4 по 7 мая почтовые офисы работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Макрорегион "Урал" АО "Почта России".

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