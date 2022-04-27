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27 апреля 2022, 16:15

Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение на 28 апреля

гроза

В отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы. Фото: Алексей Кунилов

Предупреждение о непогоде на Среднем Урале сохраняется. В четверг, 28 апреля, свердловчан ждёт ветер с порывами до 27 м/с, дожди и грозы.

Как и вчера пресс-служба ГУ МЧС России рекомендует отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Находясь дома во время грозы, закройте окна и двери, по возможности выключите электроприборы.

Если непогода застала вас в машине, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода пребывает, покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Отмечается, что при сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий. Ранее коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.

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