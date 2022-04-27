На поддержку хлебопёков в 2022 году направят 84 млн рублей

Основным требованием для получения господдержки является сохранение цен на продукцию. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 27 хлебопекарных предприятий получат федеральные и региональные субсидии на реализацию и производство хлебобулочных изделий. Основным требованием для получения господдержки является сохранение цен на продукцию.

Ранее кабмин Свердловской области утвердил дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителям для стабилизации цен на продукты.

"За счёт федеральных средств мы увеличиваем размер субсидии уральским хлебопёкам, также мы расширяем перечень компенсируемых затрат. В 2022 году на поддержку хлебопекарной промышленности планируется направить 79 миллионов рублей из федерального бюджета и около 5 миллионов рублей из областного бюджета", — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Глава минАПК Свердловской области Артём Бахтерев отметил, что поддержка хлебопёков была введена ещё в прошлом году и продемонстрировала свою эффективность. Это позволило сдержать резкий рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"По решению правительства РФ, в 2022 году размер поддержки для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции. Это позволит и далее обеспечить доступность хлеба, как социально значимого товара, для всех потребителей", — добавил министр.