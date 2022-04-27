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Общество
27 апреля 2022, 18:39

Иордания готовит для свердловчан туристические программы на сентябрь

  Юлия Пастух
Самолёт в Кольцово.

В настоящее время прорабатываются визовые вопросы. Фото: Галина Соловьева

В сентябре для свердловчан могут запустить туристические маршруты в Иорданию. Вопросы сотрудничества сегодня обсуждали заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов и посол Иорданского Хашимитского Королевства в РФ Халид Абдулла Шавабка.

В настоящее время, по словам посла, прорабатываются визовые вопросы, а также изучаются маршрутные программы авиаперевозок. Иордания готова предложить туристам из России пляжные, оздоровительные, паломнические туры. Средний Урал со своей стороны иорданцам — исторические, событийные, рекреационные направления.

"Мы знаем, что в Иордании большое количество исторических и лечебных мест, которые вызывают большой интерес. Страна также является одним из популярных направлений для паломников, мечтающих посетить библейские места. За последние несколько лет наметилось увеличение потока туристов из Иордании в Россию. Правда сегодня это лишь Москва и Санкт-Петербург, хотя на Урале можно найти очень много интересных мест. Есть и соответствующая инфраструктура", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

По информации президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, маршруты в Иорданию уже прорабатываются и могут стартовать для свердловских туристов с сентября и продлиться по март.

Областная газета Свердловской области

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