В Свердловской области создаются два исправительных центра для трудоустройства осуждённых

В основном свердловские осуждённые работают кондукторами, сварщиками, швеями, электромонтёрами, диспетчерами и подсобными рабочими. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

На Среднем Урале создаются новые исправительные центры общей вместимостью 400 мест для размещения и создания рабочих мест для осуждённых граждан. Два таких центра откроются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В основном свердловские осуждённые работают кондукторами, сварщиками, швеями, электромонтёрами, диспетчерами и подсобными рабочими. Одним из таких осуждённых является Максим Иванов, который заявил, что работа позволяет ему строить планы на будущее.

"Для меня крайне важно, что я могу работать, получать зарплату, приносить пользу, как и свободные люди. Пытаюсь доказать, что не потерян для общества, думаю, у меня это получается. Также я поддерживаю на хорошем уровне свою квалификацию. И у меня есть уверенность, что после освобождения смогу сразу устроиться на работу и жить обычной, нормальной жизнью", — сказал мужчина.

Мастер складского хозяйства Елена Герула, которая руководит бригадой из восьми человек, отмечает, что претензий к качеству выполнения работы осуждёнными у неё нет.

"Ребята работают хорошо, участвуют в общественной жизни. После наказания они будут иметь квалификацию, смогут нормально жить, работать. Как показывает практика, трудотерапия помогает быстрее встать на путь исправления", — передаёт её слова департамент информполитики Свердловской области.

Осуждённых граждан трудоустраивают в соответствии с трудовым законодательством. Процедура отличается только в условиях приёма и увольнения, отпуск у осужденных также короче — 18 дней. Сейчас в регионе действуют два исправительных центра для трудоустройства осуждённых.