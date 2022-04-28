На Урале подешевели мясо, сахар и детское питание

Подешевело овощное и фруктовое детское питание. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за неделю подешевели мясо, рыба, подсолнечное масло, маргарин, сметана, детское питание, сахар, мука, гречка, картофель, капуста, лук, помидоры и бананы. Обновлённые данные о динамике цен на продукты питания в регионе опубликовал Свердловскстат.

Удешевление произошло в среднем на 4%. При этом есть продукты, которые подорожали. Больше всего цена выросла на свеклу (+3 рубля 96 копеек), морковь (+4 рубля 80 копеек), огурцы (+ 8 рублей 33 копейки) и яблоки (+6 рублей 62 копейки).

В министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области удорожание овощей и фруктов связывают с тем, что распродаются остатки продовольствия прошлогоднего урожая. После сбора нового (в южных районах России и ближнем зарубежье сезон наступает уже в июне) они подешевеют.