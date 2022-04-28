В Свердловской области введут особый противопожарный режим

Евгений Куйвашев поручил усилить разъяснительную и профилактическую работу с жителями региона. Фото: областной департамент информполитики

С 30 апреля на территории Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

"У нас в регионе уже зафиксированы первые возгорания из-за неосторожного обращения с огнём. Впереди череда майских праздников. Многие уральцы поедут на дачные и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для природы тоже", — сказал губернатор.

Он дал следующие поручения:

региональному министерству природных ресурсов и экологии необходимо обеспечить круглосуточную работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, полную готовность лесопожарных формирований, пунктов сосредоточения специнвентаря;

министерству транспорта и дорожного хозяйства области — организовать очистку полос отвода дорог регионального и межмуниципального значения от горючих материалов, в том числе сухой растительности, сформировать резерв поливомоечных машин;

профильным министерствам и ведомствам, а также главам муниципалитетов поручено усилить разъяснительную и профилактическую работу с жителями.

На протяжении всего особого противопожарного режима местные власти совместно с сотрудниками органов внутренних дел, лесного контроля и пожнадзора будут проверять соблюдение запрета на выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Частой причиной лесных пожаров становится несоблюдение правил пожарной безопасности или переход огня в лес с расположенных рядом с ним территорий. О ЧП необходимо сообщать по номеру 8 800 100-94-00 или 112.

Напомним, что пожароопасный сезон на территории Свердловской области стартовал 15 апреля. А первые возгорания потушили спустя три дня.

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