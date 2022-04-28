Евгений Куйвашев заступился за Екатеринбург после резкого высказывания Владимира Соловьёва

Евгений Куйвашев не впервые заступается за Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал резкое высказывание Владимира Соловьёва относительно Екатеринбурга.

«Ведущий Владимир Соловьёв на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить — воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну», — сказал глава региона.

Он также выразил уверенность в том, что высказываний Соловьёва, количество слушателей его лекций в уральской столице сильно уменьшится. «Горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения», — добавил Евгений Куйвашев на личной странице «ВКонтакте».

Добавим, Евгений Куйвашев не впервые заступается за Екатеринбург. В 2019 году, когда при въезде в город появилась табличка "Город бесов", глава региона предложил дать уральской столице другое, более приятное прозвище. Позже вместо той таблички установили знак "Город храбрых".