Россиян ждут две короткие рабочие недели и длинные выходные

При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно. Фото: "Областная газета"

В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные. Это связано с празднованием Дня весны и труда — 1 мая, а также Дня Победы — 9 мая.

Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням. Также по решению Правительства РФ выходные с 1 и 2 января текущего года были перенесены на 3 и 10 мая соответственно.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно, напоминает Роструд.

Добавим, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.